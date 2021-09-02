Samsun'da boynuna ip dolanan çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde boynuna stor perdenin ipi dolanan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
02 Eylül 2021 Perşembe, 15:26
Samsun'da boynuna ip dolanan çocuk yaşamını yitirdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde, Yeni Mahalle'de U.Y. ve N.Y. çiftinin kızları M.E.Y, evde oynadığı sırada stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu asılı kaldı. Durumu fark eden anne N.Y, çocuğu ipten kurtararak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekibinin evdeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

M.E.Y'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere Antalya'nın Kumluca ilçesine gönderildiği öğrenildi.


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