Samsunspor formasında Atatürk vurgusu

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:18

Yılport Samsunspor'un, yeni sezonda giyeceği ''Atatürk'lü forma'' 7'den 70'e herkesi kendine hayran bıraktı. Tanıtımı Bandırma Vapuru önünde çekilen 55'inci yıla özel tasarım büyük beğeni topladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. Sosyal medya hesaplarından anlamlı bir video paylaşımıyla yeni sezonda giyilecek 3’üncü formasını tanıtan Samsunspor, tüm Türkiye’de ses getirdi.

Armasında Atatürk figürü bulunan Karadeniz ekibi 55’inci yıla özel yeni formalarda da Atatürk’ün şahlanan at üzerindeki sembolünü kullandı. Kısa süre içerisinde hem Samsunsporlu taraftarların hemde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi bir çok farklı takım taraftarları yapılan anlamlı paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

BANDIRMA VAPURU ÖNÜNDE TANITIM YAPILDI

Yılport Samsunspor yeni sezonda giyeceği formayı sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tanıttı. Dünyaca ünlü spor malzemesi üreticisi Macron kırmızı beyazlılara 55.yıl özel formasından sonra kırmızı-beyaz-siyah renklerinden oluşan çubuklu bir forma üretmişti. Son olarak gri formayı sosyal medya hesabından ”Bu formanın göğsünde, şahlanışın sembolü var! Atatürk’lü formanın hakkını vermek için; sevgiyle, tutkuyla, gururla” mesajıyla paylaştı. Kırmızı beyazlı takımda Atatürk’lü arma Atatürk’lü forma vurgusu yapıldı. Bandırma Vapuru önünde yapılan tanıtım filmi özellikle Twitter’da binlerce etkileşim aldı.