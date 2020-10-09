Samsunspor 'Oley' dedi!
Yılport Samsunspor, resmi bahis sponsoru oley.com oldu
Yılport Samsunspor, oley.com ile resmi bahis sponsorluğu konusunda anlaştı. İstanbul’da Yıldırım Holding'de gerçekleştirilen törene Oley.com Hukuk Müşaviri Ali Alper Tüfekçi, Genel Müdürü Ümit Sarı, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldı. Sponsorluk anlaşmasında konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bugün Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. olarak Oley.com ile 2020 - 2021 yılı resmi bahis sponsorluğu anlaşmasını imzaladık. bizim ilk resmi bahis sponsorumuz olan Oley.com'a ve tüm çalışma arkadaşlarına Samsunspor'a güvendiği, inandığı için bize yapmış oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu destekle ve bize getireceği şansla bu sene de şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'de de kompozisyonumuzu beraberce yapmayı ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek sözlerini noktaladı.
Oley.com Hukuk Müşaviri Ali Alper Tüfekçi, "Bugün burada Anadolu kulüplerinin en büyük takımlarından biri olan Samsunspor ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilatının lisanslı Online İddaa bayisi olan Oley.com arasında sponsorluk anlaşması imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Sporun ve sporcunun desteklenebilmesi için sponsorlukların önemi tüm dünya genelinde malumunuzdur. Bizler de resmi bayiler olarak Türk sporuna katkı sağlayabilmek için çalışan kuruluşlarız. Bu sebeple öncelikle tüm sporseverlerin resmi ve vergilendirilmiş bayiler vasıtasıyla ve yalnızca eğlenmek amacıyla sorumluluk sahibi oyun oynamalarını tavsiye ediyoruz.
Bu vesileyle Türk sporunun en güzide ve Cumhuriyetimizin kurucu şehri olan Samsunspor’a 2020-2021 yılında Resmi Bahis Sponsorluğumuzun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
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