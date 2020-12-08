Samsun’un Bafra ilçesinde imece usulüyle yapılmıştı

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

İmece usulüyle yapımına başlanan 250 yataklı Bafra Bölge Devlet Hastanesi inşaatı yıllardır yemyeşil orman içinde çürüyüp dökülüyor. 250 yataklı, 8 blok halinde ek devlet hastanesi inşaatının dernek imkânlarıyla tamamlanamayacağı anlaşılınca 17 Kasım 2000 tarihinde dernek, valilik ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ek protokolle hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Bafra Bölge Devlet Hastanesi inşaatı için 31 Ocak 2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ihale yapıldı. İhaleye itirazlar olunca yapılan soruşturma neticesinde ihale iptal edildi.

Bölge halkı, 14 yıldır bürokratik nedenlerle tamamlanamayan hastanenin bir an önce faaliyete geçmesi için yetkililere çağrıda bulunarak “Salgın nedeniyle bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir hastanenin yapılıp hizmete açılması çok doğru bir yatırım olacaktır” dedi.