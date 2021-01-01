Sanal fuar ücretsiz olduğu için 6 Ocak’a kadar gezebilirsiniz

01 Ocak 2021 Cuma, 06:00

İnternet üzerinden yapılması nedeniyle bazı galerilerin daha fazla eserle katıldığı fuarda, ilgi çekici birçok eser bulunuyor. Örneğin fuarın en pahalı eserlerinden olan Fernando Botero’nun “Lawyer and Secretary” eserini İngiliz Opera Galerisi’nde görebilirsiniz.

Botero’nun 2010 yılında yaptığı esere, tam 1 milyon 400 bin dolara fiyat biçilmiş. Yine Botero’nun “Good Morning” eseri de 950 bin dolara satışta. Biz de fuarı çevrimiçi olarak gezen binlerce kişi arasındaydık...

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda geçen yıllarda Contemporary İstanbul’u gezerken hem kalabalıktan bunalıp hem de yorgunluktan ayaklarıma kara sular iner, kaybolduğum ya da bazı galerileri görmeden geçtiğim zamanlar olurdu.

Ancak bu sene virtual.contemporaryistanbul.com adresinde çevrimiçi bir şekilde gezerken kaybolacağımı hiç düşünmemiştim. Bilgisayarla, internetle aram iyidir, siteye üyelik işlemlerimi yapıp girdikten sonra sırasıyla galerileri gezmeye başladım.

Galeri isimlerine “tıkladıktan” sonra “Galeriye git” bölümünden, her galeri için ayrıca tasarlanmış odalara girdim. Klavyenin yön tuşlarıyla dolaştım, eserlere yaklaştım, uzaklaştım.

Galerileri benimle birlikte gezen minik kuklalarla birlikte eserlerin önünde durdum, bazıları ilgimi çekti, üzerlerine tıkladım. Böylece hem detaylarını hem de eserleri satın alma seçeneklerini gördüm.

Ardından galeriye geri döndüm ve “shift” tuşuyla arada bir hızlanarak gezdim gerçekte olduğu gibi arada bir “space/ boşluk” tuşuna basarak zıpladım! Dolaşırken bir kedi resmi gördüm, “bunun bir ekran görüntüsünü alayım sonra” diye gezmeye devam ettim ve sonra kayboldum... Uzun uğraşlar ve tekrar tekrar gördüğüm eserlerden sonra resmi tekrar buldum...

6 OCAK’A KADAR...

Sanal fuar ücretsiz olduğu için 6 Ocak’a kadar istediğiniz gün ve saatte gezebilirsiniz. “Sanal” Contemporary Istanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alıyor. İnternet sitesinin ana sayfasında isterseniz galerileri, isterseniz sanatçıları veya sponsorları görebiliyorsunuz.

Rehber kısmındaki “Ajanda” bölümünden ise çevrimiçi etkinliklerin tarihlerini öğrenebiliyorsunuz. Öte yandan, galerilerle çevrimiçi iletişim kurma şansına da sahipsiniz.