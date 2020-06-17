Sanat İzmir sokaklarında

17 Haziran 2020 Çarşamba, 13:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi sanatın sahnelerde yarattığı heyecanı sokaklarla buluşturuyor. Kentin sokaklarını konserlerden dans şovlarına, tiyatro oyunlarından söyleşilere kadar birçok etkinlikle renklendirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, sokak kültürüne de katkı sunmayı amaçlıyor.

Kemeraltı’nda 19 Haziran Cuma günü birçok etkinlik düzenlenecek. Saat 12.30’da Abacıoğlu Han’ında şiir dinletisi yapılacak. Aynı gün saat 17.00’te Büyükşehir Belediyesi’nin önünde saksafon dinletisi düzenlenecek. Etkinlikler Hükümet Konağı’nın yanında saat 18.00’deki Agora Minör konseri ile tamamlanacak. 26 Haziran Cuma günü Havra Sokağı’nın yanında saat 17.00’te Türk Halk Müziği konseri yapılacak. Aynı saatte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde de gitar performansı sergilenecek. Saat 18.00’de Kemeraltı girişinde canlı heykel gösterisi, İzmir Tarih Merkezi önünde ise salsa gösterisi düzenlenecek.

Kültürpark’ta Lozan girişinde ise 24 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da trio dinletisi yapılacak. Ardından saat 12.00’de Türk Halk Müziği Konseri düzenlenecek. Etkinlik, sokak oyunları ve pandomim gösterisi ile son bulacak.

Sanat Sokak’ta etkinlikleri geçen Mart ayında başlamış, pandemi sürecinde etkinliklere ara verilmişti.