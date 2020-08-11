Sanatçı Hümeyra, günler sonra oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

11 Ağustos 2020 Salı, 20:30

Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra, iki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtırdığında, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Sadık Bigat için yarın cenaze namazı düzenlenecek.