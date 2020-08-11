Sanatçı Hümeyra, günler sonra oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı
Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat yaşamını yitirdi.
Tiyatro sanatçısı, oyuncu ve müzisyen Hümeyra, iki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtırdığında, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.
Sadık Bigat için yarın cenaze namazı düzenlenecek.
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