Sanatta bu hafta

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

‘RAHAT YAŞAMAYA ÖVGÜ’ ONLİNE



Tiyatro Pera’nın 2008 yılında sahneledigi ödüllü oyunu “Rahat Yaşamaya Övgü (Brecht Kabare)”yi izlemediyseniz kaçırmayın derim.

Oyunu Bertolt Brecht’in metinlerinden uyarlayan ve yöneten Nesrin Kazankaya. Bertolt Brecht’in “Schweyk İkinci Dünya Savaşı’nda”, “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı” ve “Üç Kuruşluk Opera” oyunlarından ve “Faşizm Üzerine Yazılar”ından Nesrin Kazankaya’nın uyarlayıp yönettiği “Rahat Yaşamaya Övgü” adlı müzikli oyunda Kurt Weill, Hanns Eisler ve Turgay Erdener’in müzikleri kullanılıyor.

“Rahat Yaşamaya Övgü” oyunu, kapitalist sömürü düzenini, paylaşım savaşlarını, faşizmin yükselişini ve bunun karşısında küçük burjuvazinin vurdumduymaz tavrını ve genelde ahlak anlayışını konu alır.

(Oyun iki bölümdür, iki ayrı link üzerinden ulaşabilirsiniz: youtu.be/hzRcUqqIX0I youtu.be/W9cqFQvtjdM)

DİKSİYON ATÖLYESİ BUGÜN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, atölye programları, söyleşiler ve oyunların gösterimleri İBB Şehir Tiyatroları’nın sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam ediyor. Aslıhan Kandemir ile diksiyon atölyesi bugun saat 15.00’te yapılıyor. Türkçenin ses yapısı, doğru, güzel ve etkin konuşma teknikleri ve oyunculuk mesleğiyle konuşma, tonlama gibi çalışmalar, bu atölye kapsamında paylaşılacak.

TİYATRONUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Bakırköy Belediye Tiyatroları pandemi dolayısıyla tiyatroseverlere tiyatronun birleştirici ve öğreticı gücünü kullanarak katkı sağlamak amacıyla her hafta bir oyununu seyircisiyle kendi evinde buluşturuyor. Mayıs programında sırasıyla “Tersine Dünya”, “Oldum Ben Anne” ve “Ben O İstanbul’u Çok Sevdim” adlı oyunlar izlenebilecek. (https://m.youtube.com/channel/ UCJZw8vXqxZMgoztEQWNs3g?view_ as=subscriber)

‘TAMAMLANMAMIŞ MEKANLAR’

SALT, Alysa Nahmias ve Benjamin Murray’in on yılda tamamladığı; kapsamlı arşiv görüntülerinin yanı sıra Ricardo Porro, Roberto Gottardi ve Vittorio Garatti ile söyleşilerin eşlik ettiği 2011 yapımı belgesel film, Unfinished Spaces (Tamamlanmamış Mekânlar)’ı çevrimiçi gösterime açtı. Belgesel film, Küba devriminin ardından Fidel Castro ve Che Guevara’nın, dönemin iddialı projelerinden Ulusal Sanat Okulları kampusunun Havana’daki eski bir golf sahası arazisinde inşası için görevlendirdiği üç mimarı ve bu sıra dışı projenin sürecini konu alıyor. Unfinished Spaces (Tamamlanmamış Mekânlar) 15-29 Mayıs tarihlerinde altyazılı olarak saltonline.org üzerinden izlenebilir.



