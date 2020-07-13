Sanatta bu hafta

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

RESİM VE DANS ATÖLYELERİ...

Pera Müzesi Öğrenme Programları kapsamında, Eğitmen Seda Güney eşliğinde düzenlenen “Resimlerle Dans ve Hareket Terapisi” başlıklı atölye 18 Temmuz'da saat 14.00'te Pera Müzesi'nde yapılacak. Katılımcılar, Kesişen Dünyalar sergisindeki eserlerden ilhamla farklı temalarda hareket doğaçlaması yapacak. Dans ve hareket terapisi ve uygulama örnekleri ile ilgili paylaşımlarının ardından, sanatçı JeanBaptiste Hilair'in Yeni Cami ve İstanbul Limanı eserinden ilhamla hareket doğaçlaması ve Fausto Zonaro'nun İngiliz Elçisinin Kızı Tahtırevanda adlı eserinden yola çıkarak postür, kostüm ve güç temaları üzerine çalışılacak. Seda Güney, “Bu atölye bedenle ifade konusunda biraz merak, biraz keşif içeriyor. Bunun için bulunduğunuz mekanda hareket edebileceğiniz bir alan olması yeterli” diyor.

MÜZİĞİN KALBİ TRAKYA'DA...

Trakya bölgesinin müzik festivali Trakya Fest 16-17-18-19 Temmuz'da Erikli sahilinde yapılacak. “Tüm Renkleri Buluşturan Festival” sloganıyla geçen üç yılda binlerce müzikseveri onlarca sanatçıyla buluşturan festivalde, Ezhel - Büyük Ev Ablukada - Pera - Murda konser verecek.

AÇIK HAVADA FİLM ZAMANI

Açık Hava Film Gösterimleri kapsamında Jérémy Clapi'nin yönettiği "I Lost My Body - Bedenimi Kaybettim'', yarın saat 20.30'da Cermodern Açık Hava'da gösterilecek. Paris’te bir laboratuvardan kaçan kesik elin ait olduğu bedeni bulmak için yapmayacağı şey yoktur. Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu yıldırmaz. Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin düğüm noktası bu kesik eldir. Amelie’nin senaristi Guillaume Laurant’ın Mutlu El adlı romanından uyarlanan bu animasyon film, türün medar-ı iftiharları arasına girmeyi hak ediyor.