Sanatta bu hafta

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

KLASİK MÜZİK AKŞAMLARI...

6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, bu akşam saat 21.00’de, Brassolist grubunun ‘Taze Bir Nefes’ konseri ile başlıyor. 2015 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçıları tarafından kurulan Brassolist quintet, jazz standartlarından türkülere uzanan renkli repertuvarını bir solist eşliğinde dinleyiciye sunacak. Pandemi tedbirleri kapsamında alana girişler ise kontrollü yapılırken tüm katılımcılar maske ile konser alanına alınacak. Bunun yanı sıra dezenfektan noktalarının bulunduğu konser alanında oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacak.

‘GÜLER ERTAN FOTOĞRAF YARIŞMASI’ SERGİSİ

21. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında İBB işbirliğiyle gerçekleşen “Güler Ertan Fotoğraf Yarışması” sergisi dün Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi 14 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması yaklaşık 5 bin 600 fotoğraf ve 38 ülkeden 1300 fotoğrafçının katılımıyla geçekleşti.

‘K’NIN SESİ’ MÜZEDE

Duygu Dalyanoğlu’nun yazdığı ve yönettiği “K’nın Sesi” adlı performans perşembe günü saat 19.00’da Müze’de Sahne kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi’nde sahnelenecek. Performansta, Büşra Karpuz, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan yer alıyor. Salgın döneminde podcast yayınları üzerinden kadınların, kuirlerin sesine yer veren ses tiyatrosu serisi K’nın Sesi ilk defa Müzede Sahne kapsamında canlı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Seriyi oluşturan üç oyunda (Ellerim Gözlerim Oldu, Ben Yaşamak İstiyorum, Bir Diyeceğim Var) aynı günü yaşayan üç farklı kadının sesi yansıtılıyor.

MİNYATÜR SANATININ GÜNCEL YORUMU

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde, “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” adlı sergi yarın açılıyor. Minyatür sanatının güncel yorumlarına odaklanan sergi, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi farklı coğrafyalardan 14 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Heykelden videoya, fotoğraftan yerleştirmeye, minyatürü yüzyıllar boyunca ikamet ettiği kitaplardan çıkarıp boyutlandıran sanatçılar, aynı zamanda, günümüz dünyasında minyatürün nasıl yaşayabileceğinin de araştırmasını yapıyor. Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın küratörlüğünde hazırlanan sergide; Hamra Abbas, Rashad Alakbarov, Halil Altındere, Dana Awartani, Fereydoun Ave, CANAN, Noor Ali Chagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, Imran Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour Pouyan, Shahzia Sikander ve Saira Wasim’in eserleri yer alıyor.