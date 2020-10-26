Sanatta bu hafta

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN YENİ OYUN: MELEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Melek” izleyiciyle buluştu. Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı, Jale Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol alıyor. İlk gösterimi seyircinin beğenisini toplayan ve ayakta alkışlanan “Melek”, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

“Melek”, aralarında Ayşe Opereti’nin de bulunduğu pek çok ünlü operetin bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi’nin kızı, dönemin nadide kadın bestekârlarından Neveser Kökdeş’in yeğeni, ülkemizi temsil eden dünya güzeli Keriman Halis Ece’nin kuzeni, dublaj kralı Ferdi Tayfur’un eşi, tiyatro tarihimizin değerli isimlerinden Gülriz Sururi’nin de annesi, Süreyya Opereti’nin primadonnası Suzan Lütfullah’ın en yakın arkadaşı Melek Kobra’nın hayatını tiyatro sahnesine taşıyor. 24 yıllık kısa yaşamında Sabahattin, Ezgi, Tayfur, Kobra olmak üzere dört farklı soyadı kullanan Melek, şimdi bir hastane odasına sığan hayatını; Afife Jale, Cahide Sonku gibi kendisinin de aktristleri arasında yer aldığı Darülbedayi sahnesinden bizimle paylaşıyor.

‘DEĞİŞEN PERSPEKTİF/CHANGİNG PERSPECTİVE’

Yerel ve bağımsız sanatçıları destekleme misyonuyla kurulan Simbart Exhibition&Project Space 23 Ekim Cuma günü itibarıyla Çukurcuma Caddesi’ndeki kalıcı mekânında “Değişen Perspektif/Changing Perspective” başlıklı grup sergisini sanatseverleri buluşturuyor.

23 Ekim’de kapılarını açan sergide Didem Erbaş, Ezgi Yakın, M. Cevahir Akbaş, Mehmet Ünsal, Merve Ünsal ve Sinan Logie’nin işleri yer alacak. Serginin küratörlüğünü ise Fırat Arapoğlu’nun üstleniyor. Teknoojilerin bir paradigma yarattığına ve düşey perspektifler çağında olduğumuza dikkat çeken küratör, “Değişen Perspektif sergisi bir yanda yatay perspektif ve düşey perspektif paradigmalarını masaya yatırırken, sanatın önemli unsurlarından biri olan perspektifin rolünü ve amacını sosyal, kültürel ve tarihsel perspektiften yorumluyor” cümleleriyle açıklıyor.

“Değişen Perspektif” Simbart Projects’in Çukurcuma Caddesi’ndeki kalıcı mekânında 26 Aralık tarihine kadar görülebilecek.

ÖZEL KONSER YARIN

Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin bilinciyle; pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için 27 Ekim’de Sahneye Ses Ver adlı etkinliğe imza atıyor.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunumlarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek etkinlikte, aralarında Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent’in de bulunduğu müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık sahne alacak.

Harbiye Açık Hava'da canlı olarak veya fiziki olarak orada bulunmadan programı evden çevrimiçi ortamda izleyerek sahne çalışanlarına destek olunabilecek etkinliğin biletleri, Biletix'te satışa sunuldu. Ahbap Derneği, ünlü isimlerin sahne performansları ve şarkılarıyla renk katacakları bu geceden elde edilecek gelirle sahne çalışanlarına destek sağlayacak.