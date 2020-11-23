Sanatta bu hafta

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

İSTANBUL MODERN’DE ALMAN FİLMLERİ...

İstanbul Modern Sinema ve Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle düzenlenen Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisi, sinemaseverleri günümüz Alman sinemasının öne çıkan yapımlarıyla buluşturuyor. Gösterimler 26 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak izleyicileri bekliyor. Programda Johannes Naber’in yönettiği, Alman hükümeti ile istihbarat teşkilatının Irak savaşındaki rolünü gerçek hikâyeden uyarlayan kara komedi tarzındaki ajan filmi Kod Adı Curveball (26- 28 Kasım) yer alıyor. Çağdaş Alman tiyatrosunun da önemli isimlerinden olan sinema yönetmeni Christoph Schlingensief’in 40 yıllık sanat kariyerini arşiv görüntüleriyle aktaran belgesel Sessizliği Yırtan Çığlık, program kapsamında izleyiciyle buluşuyor. “Cleo” adlı film 26-28 Kasım’da gösterilecek. Geçen yıl Berlinale’de Generation Kplus bölümünün açılışını yapan, Erik Schmitt’in ilk uzun metrajı Cleo, eğlenceli bir aile filmi olarak programda yer alıyor. Filmle aynı adı taşıyan Cleo’nun fantastik macerasını anlatan yapım, izleyiciyi Berlin şehrinin 800 yıllık tarihinde renkli bir yolculuğa çıkarıyor.

7. FRANKFURT TİYATRO FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesabından 29 Kasım’a kadar yayımlanacak 7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, çocuk ve yetişkin oyunları, ünlü sanatçıların söyleşileri ve atölyelerle izleyiciyle buluşacak. Festival boyunca, Ayla Algan, Ayşe Kökçü, Reha Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Zafer Şahin, Celal Kadri Kınoğlu, Canan Kırımsoy, Hakan Çimenser, Beyti Engin, Nazlı Başaran, Nur Onur, Hilal Saral, Esra Dermancıoğlu, Cüneyt Yalaz, Cüneyt Uzunlar, Veda Yurtsever gibi ünlü isimlerin katılacağı söyleşi ve atölyelerde “temel oyunculuk teknikleri”, “dramaturji yazarlık”, “karakter yaratma süreci”, “tiyatronun izleyicisine ne kadar dokunabildiği”, “kuşaklar arası tiyatro”, “oyunculukta karakter tasarımı”, “dünden bugüne tiyatro”, “bir tiyatronun sahnelenme serüveni” konularında bilgiler paylaşılacak. Tiyatroseverler, oyunları ve programı Tiyatro Frankfurt’un YouTube sayfasından takip edebilecek.

İŞ SANAT CAZ SAHNESİ GENEDOS İLE AÇILIYOR

Ozan Musluoğlu’nun da içinde bulunduğu “Genedos”, sezonun ilk caz konseri yarın saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı “Genedos” caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan konserde Beatles’tan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 22 ve 29 Kasım’da, W. Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

GEDİK SANAT’TAN KORO ESERLERİ

Gedik Sanat tarafından sipariş edilerek oluşturulan koro eserleri, üç değerli şairin dizelerinden bestelendi. Ayten Mutlu’nun “Telefonda” adlı şiirini Oğuzhan Balcı, Didem Madak’ın “Ay Işıl’a Sığışmıştı” adlı şiirini Enver Yalçın Özdiker ve Gonca Özmen’in “Belki Sessiz” adlı şiirini Mesruh Savaş besteledi. Bu eserlerin dünya prömiyerlerini “10. J. Brahms” ve “8. R.Schumann” koro yarışmalarından iki altın madalya alan, şef Volkan Akkoç’un kurucu şefliğini ve müzikal direktörlüğünü yürüttüğü Türkiye’nin ilk ve tek kadın korosu Sirene yorumuyla dinleyicilerle buluşacak. Konser 29 Kasım’da saat 12.00, 15.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde Gedik Sanat Sosyal Medya Hesapları üzerinden dijital olarak müzikseverlere sunulacak.