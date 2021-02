Sanatta bu hafta

22 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

‘CELİLE’ OYUNU ONLİNE GÖSTERİLECEK

Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun yeni sezon oyunu “Celile” online olarak seyirciyle buluşuyor. Nâzım Hikmet’in annesi, Yahya Kemal’in sevgilisi Celile Hanım’ın hayatını ilk kez tiyatro sahnesine taşıyan oyun, 26 - 27 - 28 Şubat tarihlerinde Oyun Seyretix üzerinden izlenebilir. Ali Yalçıner’in yazdığı ve yönettiği oyunda, Ayşegül Yalçıner rol alıyor.

‘AŞKI VE BOLŞEVİK DEVRİMİNİ ANLATIYORUZ’

Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye konulan ‘Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti’ oyunu Fişekhane’den online olarak ilk kez seyirciyle buluşuyor. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar’ı oyuncu olarak sahnede buluşturan Tatbikat Sahnesi oyunu, seyretix platformu üzerinden izlenebilecek. Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec’in kalemiyle 1917 Devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ‘’Aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikâye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser’ şeklinde konuştu. Biletler Biletix’ten temin edilebilir.

‘ÇEVRİMİÇİ SERGİ KÜRASYONU’

Sabancı Üniversitesi ve digitalSSM Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması” projesi etkinlikleri, “Çevrimiçi Sergi Kürasyonu” başlıklı uluslararası konuşmayla devam ediyor. New Museum - New York bünyesinde faaliyet gösteren, dijital sanat ve kültürü destekleyen Rhizome’un Sanat Yönetmeni Michael Connor’ın konuşmacı olacağı etkinlik 26 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 18.00, New York yerel saatiyle 10.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

ROBOT, DANS VE MÜZİK

Gedik Sanat, Roboweld Robot teknolojileri markasıyla birlikte dans ve müziği bir araya getiriyor. Projede İDOB Baş Koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt’un hazırladığı koreografiyle İDOB Baş Dansçısı İlke Kodal’ın performansı, robotlarla bir araya gelerek teknolojik dönüşüme mercek tutuyor. Projenin mimarları ve uzman kimliklerle sohbetler gerçekleşecek, ardından Roboweld Uygulama ve Araştırma Alanı’nda çekimleri yapılan performansın ilk gösterimi 25 Şubat’ta saat 21.00’de Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarında yayımlanacak.