Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta...
Nisan ayında Şehir Tiyatroları Spotify hesabından sanatseverlerle buluşacak oyunlar:
9 Nisan Cuma günü Leyla Nazlı’nın yazdığı “Kısraklı Kadın’dan bir bölüm, sonrasında Onur Demircan’ın oyunun yönetmeni Lerzan Pamir ile yaptığı söyleşi...
16 Nisan Cuma günü Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği “Geçit” oyunundan bir bölüm...
23 Nisan Cuma günü Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği “Melek” oyunundan bir bölüm...
‘BİR DE BURADAN BAK’
Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak binasında yer alan Kalyon Kültür, çoğu mülteci olan çocukların çektiği analog fotoğraflardan oluşan “bir de buradan bak” adlı sergiyi 5 Mayıs tarihine kadar uzattı. Sergi Kanyon Kültür’ün yanı sıra link üzerinden online olarak da izlenebilir.
Kalyon Kültür Çevrimiçi Seminer Dizisi’nin ilki ise fotoğrafçı Orhan Cem Çetin yönetiminde, sergiye paralel olarak gerçekleşecek.
‘LUDUS ENSEMBLE’ CRR YOUTUBE KANALINDA
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, YouTube kanalı üzerinden online etkinliklere devam ediyor. Programlar kapsamında 16 Nisan Cuma günü saat 20.00’de “Ludus Ensemble” müzikseverlerle buluşacak.
Schubert’in en son oda müziği eseri, yaylı çalgılar için tek beşlisi 1828’de, ölümünden birkaç ay önce yazılmıştır. Ancak 1850’de bulunarak seslendirilen eser, melodi zenginliği, formu, anlatımındaki ruhsal güçlülük, orkestra sesini veren tını dengesi ve olgunluğuyla Viyana ekolünün en seçkin örneklerinden biridir.
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