Sanayi kenti Denizli'de ürküten tablo
Türkiye’nin önemli tekstil ve sanayi şehri Denizli'de çok sayıda esnaf derinleşen ekonomik kriz ve koronavirüs süreciyle birlikte kepenk kapattı. Dükkanlara ‘kiralık’ tabelalarının asıldığına dikkat çeken CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, krizin her geçen biraz daha derinleştiğini, vatandaşın canının giderek daha fazla yanmaya başladığını söyledi.
Ekonomik göstergelerin her geçen kötüye gittiği bu günlerde Denizli’den gelen görüntüler ekonominin halini gözler önüne seriyor. Kenti karış karış gezen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Gördüğüm tablo beni büyük korkuya sevk etti. Kentin her caddesi kiralık işyeri ilanlarıyla süslenmiş durumda, tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor” dedi. Denizli Ticaret Odası ve Denizli Esnaf Odaları Birliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan CHP’li Sancar, şöyle konuştu:
"ESNAF ÇOK ZOR DURUMDA"
“Denizli’de 30 yıldır ticaretin içinde olan biri olarak gördüğüm bu tablo beni ürküttü. 2002 yılından daha büyük bir kriz ortamı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pandemi sürecine eşlik eden kötü yönetim Denizlinin her sokağında, her caddesinde kendini hissettiriyor. Kapısına kilit vuran esnaf sayısı her geçen gün artıyor. Denizli caddelerinde gezdiğiniz zaman adım başı “kiralık işyeri” ilanlarına rastlıyorsunuz, bu Denizli gibi sanayi kentinde görülmemiş bir tablodur. 52 bin öğrencisi bulunan Pamukkale Üniversitesi’nin uzaktan eğitim verecek olması da esnafı çok kötü etkiledi. Esnaf vadesi gelen borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Hükümetin bir an önce esnafa yeni destek paketleri açıklaması gerekiyor.”
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