Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Şanlıurfa Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Geçmiş olsun Şanlıurfa. Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Hilvan (Sanliurfa)
Tarih-Saat : 17.06.2020, 11:47:13 TSİ
Enlem : 37.5195 N
Boylam : 38.6685 E
Derinlik : 7.66 km
Detay : https://t.co/cnRkJHmrP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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