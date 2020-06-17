Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

17 Haziran 2020 Çarşamba, 11:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Geçmiş olsun Şanlıurfa. Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.



