Şanlıurfa’da taşlı- sopalı 'hayvan otlatma' kavgası: 8 yaralı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:30

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında, ekili arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaralılar ise ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.