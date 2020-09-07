Şantajla rüşvet istediği iddia edilen gazeteciye gözaltı
Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş insanına şantaj yapıp rüşvet istediği öne sürülen gazeteci gözaltına alındı.
İddiaya göre, il merkezinde yayımlanan yerel bir gazetenin sahibi olan N.İ, İznik'te yaşayan iş insanı İ.S'yi arayıp ona ait bazı yapıların kaçak olduğunu söyleyerek haber yapmaması karşılığında 200 bin lira istedi.
İ.S'nin savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. N.İ, seri numaralı alınmış paraları İ.S'den alırken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şantaj ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı