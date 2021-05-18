Saray gizli gizli harcıyor

18 Mayıs 2021 Salı, 09:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan, hesabı sorulamayan gizli hizmet giderlerindeki harcamalar hız kesmiyor. "Kapalı istihbarat ve savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle” ilgili kullanılan ödenekten ocakta 267 milyon TL, şubatta 89 milyon TL, martta 371 milyon TL ve nisanda 52 milyon TL harcandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört ayda örtülü ödenek kaleminden 781 milyon TL kullandı.

Kamunun parasını betona gömen AKP, müteahhitleri zengin etmeyi nisan ayında da sürdürdü. İktidar, bu ay müteahhitlere yaklaşık 6,5 milyar TL ödendi. Dört ayda farklı harcama kalemleri üzerinden müteahhitler için ödenen tutar, 14 milyar 750 milyon TL oldu.

KİRACI DEVLET

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, ocakta 46 milyon TL, şubatta 147 milyon TL ve martta 167 milyon TL’yi kira giderleri için harcayan iktidar, nisanda ise 224 milyon 827 bin TL’lik kira harcamasına imza attı. Yılın ilk dört ayındaki kira gideri, 586 milyon TL’ye ulaştı. Kira kaleminden en çok harcama, hizmet binaları ve araç kiraları için gerçekleştirildi. Dört ayda kiralık araçlara 139 milyon TL, hizmet binalarına ise 162 milyon TL ödendi.

Salgın hastalık sürecinde de güvenlikçi politikalarını artıran iktidarın bu tercihi yüz milyonlarca TL’ye mal oldu. Güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları için ocak ayındaki 18 milyon TL’lik harcama ile yetinmeyen iktidar, şubatta 125 milyon TL, martta 348 milyon TL ve nisanda 478 milyon TL harcadı. Dört ayda 970 milyon TL’lik savunma harcaması yapan iktidar, en çok parayı, 104 milyon TL ile teçhizat onarımı, daha sonra 78 milyon TL ile teçhizat alımı için kullandı.

67 MİLYAR TL FAİZE GİTTİ

AKP’nin kötü ekonomi politikasının bir diğer sonucu, faiz harcamalarında kendisini gösterdi. Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, devletin dört aylık faiz gideri, 67 milyar TL oldu. Faiz için ocakta 21.9 milyar TL, şubatta 12.7 milyar TL, martta 14.2 milyar TL, nisanda da 18.5 milyar TL ödendi. Dört ayda 12.4 milyar TL’lik dolar borcu faizi, 2.1 milyar TL’lik Avro borcu faizi ödemesi yapıldı.