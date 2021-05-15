Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, ‘Hiçbir şey olmadığında ne oluyor?’

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Gündelik hayatımızda önemsiz ve değersiz görünen, bizi şaşırtmayı bırakmış şeyleri, aleladeyi, sıradanı sorgulamak üzere gündelik hayatın kendi dinamiği ve ritmi içinde günümüz koşullarında giderek daralan hayatımıza yeniden bakmayı deniyor.

Projenin sergisi, ekim ayında İzmir’de açılacak. Sergiye bir zemin ve diyalog ortamı oluşturması amaçlanan “Hiçbir Şey Olmadığında, Gündelik Hayatın Sanatı Konuşmaları” ise bu aydan itibaren ağustos başına kadar her perşembe akşamı çevrimiçi yapılacak.

İlk etkinlikte 20 Mayıs günü saat 20.30’da Seher Uysal “Olayların Yokluğunda: Gündelik Hayatın Sanatı” başlıklı bir konuşma yapacak. İkincisinde ise 27 Mayıs’ta Ezgi Bakçay’ın yapacağı konuşmanın başlığı “Sıradan Şeylerin Dünyasına Politik Bakış” olacak.

Etkinlik detayları Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin web sitesinden (https://www.saridenizalti.com/hicbirseyolmadıgında) ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.