Sarıyer TiyatrOda Şenliği çevrimiçi başlıyor
Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği Sarıyer TiyatrOda Şenliği bu yıl perdelerini onuncu kez açacak. 8 yetişkin oyununun sahneleneceği şenlik bu yıl pandemiden dolayı çevrimiçi ortamda düzenlenecek.
10. Sarıyer TiyatrOda Şenliği 27 Şubat’ta Tiyatro Ak’la Kara’nın sahnelediği “Döktür Bi Şekspir” oyunuyla başlayacak. Şenlik 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sona erecek.
Şenlikte MAM’ART Tiyatro’nun “Nereye Gitti Bütün Çiçekler”, Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun “Celile”, Jest Tiyatro’nun “Sevmekten Öldü Desinler”, Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Değirmen”, Yolcu Tiyatro’nun “Kapıların Dışında”, BGST’nin”Artık Bir Davan Var” ve Tiyatro BeReZe’nin “Macbeth / İki Kişilik Kâbus” adlı oyunları izleyiciyle buluşacak.
Oyunlar 27 Mart 2021 tarihine kadar her çarşamba ve cumartesi günler saat 21.00 – 01.00 arasında Sarıyer TV YouTube kanalında yayında olacak.
10. Sarıyer TiyatrOda Şenliği programına şuradan ulaşılabilir.
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