Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekecek
"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere Hollanda'dan İngiltere'ye nakledileceği bildirildi.
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, savaş suçlusu eski Sırp komutan Karadzic'in İngiltere hükümeti ile iş birliğinde cezasını çekmek üzere İngiltere'ye sevk edileceği belirtildi.
Cezasını Hollanda'da çeken Karadzic'in karardan haberdar edileceği ifade edilen açıklamada, sevkinin de İngiltere ile iş birliğinde en güvenli şekilde yapılacağı vurgulandı.
MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ
Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, 2019'da sonuçlanan temyiz davasında ise müebbet hapse mahkum edilmişti.
Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.
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