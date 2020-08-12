Savcı, uzaklaştırma kararı olan zanlıyla ilgili suç duyurusunu dikkate almadı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

AKP-MHP ittifakının çıkmak istediği İstanbul Sözleşmesi’ne dair tartışmalar devam ederken, İstanbul’da yaşayan ve O.K. isimli bir kişinin tacizlerine maruz kalan Sevdi Aycil isimli kadın, yaşadıklarını avukatları ile birlikte İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube binasında düzenlediği basın toplantısı ile anlattı.

Sevdi Aycil, O.K. hakkında defalarca savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Aycil, “Buradan kadına şiddeti meşrulaştıran zihniyete sesleniyorum; özgürlüğümüzden, mücadelemizden, kazandığımız hiçbir haktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

UZAKLAŞTIRMA YETMEDİ

Hukuki süreç hakkında bilgi veren Avukat Gülhan Kaya ise, O.K’nin defalarca müvekkillerine dönük dijital şiddete başvurup, tehditlerde bulunduğunu kaydetti. Avukat Kaya, “Uzaklaştırma kararına rağmen müvekkilin çalıştığı işyerine yeniden gelebilmiş, müvekkili yine tehdit etmiştir. O.K. hakkında ikinci defa suç duyurusunda bulunulmuş, bu suç duyurumuza ise ‘takipsizlik’ kararı verilmiştir. Soruşturmayı yürüten savcı; daha önce yaptığımız suç duyurusu ve koruma kararını dikkate almamış; O.K’nin müvekkilimizi son kez görmeye gittiği şeklindeki savunmasına itibar etmiş ve ‘şüphelinin müştekiye dönük eylemlerinin ısrarlı bir takiple devamlılık arz eden eylemler olmadığı, müştekinin sırf huzur ve sükûnunu bozmak saikiyle hareket etmediği, müsnet suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına’ karar vermiştir” diye konuştu.