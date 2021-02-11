Savcılık, Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in ‘Özdil ve Akman’ın cesetleri camiye sokulmasın’ ifadesini düşünce özgürlüğü saydı

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in, sosyal medya hesabından Diyanet’e seslenerek “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmada takipsizlik verildi. Savcılık söz konusu paylaşımın düşünce özgürlüğü çerçevesinde kaldığını savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı geçen aylarda 81 ilde kılınacak cuma namazını müteakip kuraklığa karşı yağmur duası okunması çağrısını Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı Zamanın Ruhu programında eleştirdi. Özdil, “Bize gâvur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Özdil’in açıklamalarının ardından Yalova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Diyanet’e seslenerek, “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” dedi. Sifil’in bu sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı.

Özdil’in avukatı Celal Ülgen, Sifil’in sarf ettiği sözler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık Sifil hakkında takipsizlik kararı verdi.

REYTİNGİ KIYASLADI

Kararda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Takipsizlik kararında Savcılık, soruşturma kapsamında Özdil’in, söylediği sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirttiğini vurguladı: “Şüphelinin düşünce özgürlüğü kapsamında fikir açıklama hakkı yokmuş gibi onun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla suç işlediğini, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve hakaret suçlarından hakkında kovuşturma açılması istendiği, ancak tirajı ve reytingi Sözcü gazetesi kadar olmayan şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımı düşünce özgürlüğü kapsamında yaptığı, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soyut iddiadan başka bir delil olmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” dedi.