Savunma mücadelesi sürüyor: İzmir Barosu'ndan yürüyüş çağrısı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:15

Baroların yapısını değiştirmeye yönelik çalışmalara karşı İzmir Barosu, avukatlara bugün saat 19:00'da yapılacak yürüyüşe destek çağrısında bulundu.

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Baroları bölme, savunmayı susturma projesine karşı hiçbir otoriteye, hiçbir güce teslim olmayacağımızı bir kez daha ifade etmek için tüm meslektaşlarımızı 29.06.2020 Pazartesi günü saat 19:00’da İzmir Barosu Merkez Binası önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişine, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cübbelerimizle yürümeye çağırıyoruz.”

YURTTAŞLARA ÇAĞRI

Baroların yapısına yönelik müdahalenin bu bağlamda sadece avukatların değil aynı zamanda yurttaşların da sorunu olduğunu ifade eden İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Barolara yapılmak istenen müdahale gerçekte yurttaşların hak ve özgürlüklerine yapılan bir müdahaledir. Bugün baroların mücadelesi yargının bağımsız kalan son ayağına sahip çıkma mücadelesidir. Baroların bugün yaptığı, her şeyden önce yurttaşların haklarını korumaktır. Biz hukuksuzluğa karşı meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza direneceğiz. Bu zamana kadar yanlarında olduğumuz tüm yurttaşlarımızı da bu mücadelede yanımızda görmek en büyük arzumuzdur” dedi.