Sedat Peker'den Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili uyuşturucu iddiası
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yeni video yayımladı. Peker'in son videosundaki iddialar tekrar Türkiye gündemini hareketlendirdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili ortaya attığı iddia gündemin üst sıralarına yerleşti. Peker'e göre, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım uyuşturucu işlerinin önemli isimlerinden birisi.
İşte Sedat Peker'in açıklamaları:
"Erkam Yıldırım, Halil Falyalı'nın otelinde veya casinosunda misafiriydi. Mehmet Ağar bu senkronizenin ortasında. Erkam Yıldırım'ın Süleyman Soylu ile çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.
Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Geçen seni haziran ayında 4 ton 900 kilo yakalandı. Sonra yeni güzergah çalışması yapıldı. Çünkü Amerika Uyuşturucuyla Mücadele, çok güçlü orada, sürekli üstlerinde. 800 kilometre Venezüella’yla sınırları var. Oraya geçirmek kolay çünkü Amerika’nın kontrolü yok. Suriye Lazkiye de Amerika kontrolünde değil. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezüella’ya kim gitti?
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Ocak ayında ve Şubat ayında gidip 4 gün kaldı.
Hep böyle yapıyorlar, vatanseverlik ile milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar. Şimdi diyecekler niye anlatmadın? Lan neyi anlatayım siz gördüğünüz her şeyi anlatıyor musunuz?
Mehmet Ağar, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya... Hayır uyuşturucu işi yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı ve tüm işlerini hallediyordu."
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