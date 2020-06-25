Şehir hatları vapur ücretleri 5 kuruş oldu

İBB tarafından Şehir Hatları vapurlarında bazı hatlar, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Adalar seferinin muaf tutulduğu uygulamada indirim yapılacak hatlar; Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 15:32
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.

Bu uygulamayla, İstanbul'da deniz uygulamasını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve Covid-19 bulaşıcılık riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

3 İSKELEDEN FAZLA UĞRAMALI HATLAR

Adalar seferinin muaf tutulduğu uygulamada indirim yapılacak hatlar;  Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıklandı.

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan kararla @sehir_hatlari vapurları 31.08.2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında sadece 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Balya'nın paylaşımı şu şekilde;

İMAMOĞLU'NDAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı indirim açıklamasında ise şunları söyledi;

"Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı.

Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

MEVCUT FİYAT TARİFESİ


Video Haberler