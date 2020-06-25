Şehir hatları vapur ücretleri 5 kuruş oldu

25 Haziran 2020 Perşembe, 15:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.

Bu uygulamayla, İstanbul'da deniz uygulamasını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve Covid-19 bulaşıcılık riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

3 İSKELEDEN FAZLA UĞRAMALI HATLAR

Adalar seferinin muaf tutulduğu uygulamada indirim yapılacak hatlar; Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıklandı.

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan kararla @sehir_hatlari vapurları 31.08.2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında sadece 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Balya'nın paylaşımı şu şekilde;

Bugün alınan kararla @sehir_hatlari vapurları 31.08.2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında sadece 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. İstanbul’umuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/VtTvquBwJb — Tarık Balyalı (@TARIKBALYALI) June 25, 2020

İMAMOĞLU'NDAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı indirim açıklamasında ise şunları söyledi;

"Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı.

Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı.



Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük. pic.twitter.com/TRlUH4o2xJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 25, 2020

MEVCUT FİYAT TARİFESİ

