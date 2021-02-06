Sel mağduru sahafa Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor
İzmir'de 2 Şubat'taki kuvvetli yağışta dükkanı suyla dolan ve 35 bine yakın kitabını ve kedisini yitiren sahaf Nazım Emre Koca'ya Türkiye'nin dört bir yanından kitapseverler kitap gönderiyor.
İzmir'de 2 Şubat'ta etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin su basmasına neden olan sel felaketinde, Göztepe Semti'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki "Ex Libris Sahaf" dükkanı da sular altında kaldı.
Dükkanda bulunan 35 bine yakın kitap, kullanılamaz hale geldi. Sel sularının çekilmesiyle Koca ve arkadaşları, kitapları geri dönüşüme göndermek üzere toplamaya başladı. Koca'ya destek olmak için sosyal medyada düzenlenen kampanya büyük ilgi gördü.
Nazım Emre Koca, yaptığı açıklamada, dükkanın tavanına kadar sularla dolduğunu belirtti.
Dükkanında bazıları jelatin ambalajda 35 bine yakın kitap bulunduğunu aktaran Koca, incelemede yalnızca Rumen yazar Panait Istrati'nin "Baragan'ın Dikenleri" isimli kitabın suya maruz kalmadığını gördüğünü, bunun da kendisini şaşırttığını ifade etti.
Kitapları geri dönüşüme göndereceğini, suyla temas eden plakları ise özel arşivine kaldıracağını aktaran Koca, "Bu dükkanda 8 yıldır varım ancak 1995'ten beri eski kitapçılığın içerisindeyim. 30 yıla yakındır kitaplarla iç içeyim. Burada ıslanan ve kağıt olan her şeyi geri dönüşüme göndereceğiz. Türkiye'nin her yerinden telefon alıyorum. Özellikle kitapçı arkadaşlarım ve kitapseverler, kitap göndermek için benden adres istiyor. Dükkanı bir yerde yeniden açacağız." dedi.
Koca, sel sularında dükkandaki "Mirnoş" isimli kedisinin hayatını kaybettiğini, kendisini en çok bunun üzdüğünü de sözlerine ekledi. (AA)
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- AKP'li isimden Atatürk'ü hedef alan skandal paylaşımlar
- 'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir'
Video Haberler
- Kadın cinayeti! Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
- Canlı yayını mum ışığında yaptılar
- Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği
- Kısıtlama saatini unutan genç hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- AKP'li isimden Atatürk'ü hedef alan skandal paylaşımlar
- 'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir'