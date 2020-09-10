Selahattin Demirtaş, Sabah yazarının 'Yeni bir sol parti kuracak' iddiasını yalanladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yandaş Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ortaya attığı 'ayrı parti kuracak' iddiasını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 19:47
Selahattin Demirtaş, Sabah yazarının 'Yeni bir sol parti kuracak' iddiasını yalanladı
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Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş’la görüştü. Twitter hesabından açıklama yapan Başak Demirtaş, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün ortaya attığı Selahattin Demirtaş’ın ayrı parti kuracağı iddialarını yalanladığını belirtti. 

Demirtaş, şöyle devam etti:

“Böyle bir yalana inananlar olursa onun dışarıda ve içeride yürüttüğü mücadeleyi gerçekten de anlayamamışlar demektir. Selahattin, ‘HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP’nin ilkeleri, değerleri, mücadelesi benim yaşamımdır. HDP benim ruhumdur.’ dedi. Selahattin’in halkımıza da bir mesajı var. Halkımızın, ayrı bir parti kuracağı şeklindeki böyle basit yalanlara zaten inanmadığını biliyor. ‘Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım’ dedi. Herkese selamlarını ve sevgilerini gönderdi.


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