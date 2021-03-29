Selam Letonya beni hatırladın mı?

29 Mart 2021 Pazartesi, 10:32

2002 Dünya Kupası’nı 3. Tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan Şenol Güneş’in öğrencileri hemen ardından 2003 senesinde Konfederasyon Kupası’nda 3.lük getiriyor ve milli takımın başarı çitasını yükseltiyordu. Güneş’ten önce 96’da Avrupa Kupası’na giden 2000’de yine Avrupa Kupası’nda çeyrek final oynayan Türk milli takımı, art arda getirdiği 3.lüklerle futbolseverleri heyecanlandırıyor, başarıya alıştırıyordu.

Türk milli takımının, gelen bu başarıların ardından 2004 Avrupa Şampiyonası’na katılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Türk milli takımı; İngiltere’nin, Slovakya’nın, Makedonya’nın ve Lihtenştayn’ın olduğu eleme grubunu İngiltere’nin 1 puan arkasında 2. olarak tamamlıyor ve o günün kuralları gereği kupaya gitme ümitlerini Play-off’a bırakıyordu. Türk milli takımının Play-off rakibi Letonya’ydı. Görece daha kolay gözüken rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Güneş’in öğrencileri Türkiye’deki maçta da 2-0 öne geçmesine rağmen kalan dakikalarda kalesini gole kapatamıyor ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılıyordu. Bu sonuçla Letonya milli takımı bugüne kadar ki tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonalarına katılma hakkı elde ediyor, Türk milli takımı ise 1996’dan beri sürdürdüğü istikrarlı başarısını 2004 elemelerinde sekteye uğratıyordu.

Şenol Güneş açısından ise konu çok daha başkaydı. Letonya maçlarının ardından milli takım ile yolları ayrılan Güneş’in üstüne kariyeri boyunca temizlemek zorunda kalacağı bir leke de yapışıyordu. Trabzonspor teknik direktörü olarak önde şampiyonluk yarışını önde götürdüğü 95-96 sezonunun son haftalarında Avni Aker’de Fenerbahçe’ye kaptırılan şampiyonluk zaten üzerine bir “Finali yapamıyor” etiketi yapıştırmıştı genç hocanın. Letonya turunu da kaybedince eleştirilerin ayarı kalmamış Dünya Kupası’nda final oynayamamamızın faturasını dahi Güneş’e kesen bazıları olmuştu. Beşiktaş ile iki sene üst üste şampiyon olduğu dönemde, final aylarına yaklaşırken, Beşiktaş’ın ayağı her tökezlediğinde birileri kafasını çıkarıp Şenol Güneş’in üzerindeki “Finali yapamıyor” etiketini göstermişti. Güneş Beşiktaş ve son milli takım kariyerinde bu etiketi üzerinden söküp atmayı başardı. Beşiktaş’ı şampiyon yaptı Türkiye’yi EURO 2020 elemelerine götürmeyi başardı. Eğer Letonya sınavını da geçerse kendi üstündeki bu manasız etiketin son parçasını da söküp atacak.

Tarih üzerinde deneme yapabileceğimiz bir bilim dalı değil elbette. Ancak insan düşünmeden edemiyor: 2004’de Letonya’yı geçip Avrupa Şampiyonası’na katılsaydık, Yunanistan gibi favori olmayan bir takımın şampiyon olduğu bir turnuvada kendimizi gösterseydik Şenol Güneş ayrılmayacak ve milli takım başarı istikrarını sürdürecekti. Bahsettiğimiz gibi tarih, üzerinde deneme yapabileceğimiz bir bilim dalı değil, geçmişi de değiştiremeyiz. Ama geçmişi güzelleştirmek Şenol Güneş’in elinde.