Selçuk'taki JES projesi Meclis'e taşındı: Su kaynakları tehdit altında!
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlıı Havutçulu Mahallesi ve Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Naipli Mahallesi’nde yapılmak istenilen Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için bakanlık tarafından verilen 'ÇED olumlu' kararını Meclis`e taşıdı. CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için verdiği soru önergesinde, "Bölgede yaşayanların haklı itirazlarına kulaklarını tıkayan iktidar yine bir oldubittiyle karar alıyor" dedi.
Aydın’da yapılan JES’lerin tarımı bitirdiğini, havayı, suyu kirlettiğini ve asırlık zeytin ağaçlarını kuruttuğunu belirten CHP’li Bakan “Bölgede yaşayanlar akciğere bağlı solunum rahatsızlıkları çekiyor. Konunun uzmanları JES'lerin kurulduğu bölgedeki su kaynaklarını kirletebileceği; bor, arsenik, lityum gibi ağır maddeler ve radyoaktif maddelerin su kaynaklarına karışabileceği ve ağır çevre problemlerinin yaşanacağını öngörüyor. Ancak bütün bunlara rağmen AKP iktidarı yaşam alanlarımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor. JES'ler nedeniyle Aydın'da yaşananlar ortadayken şimdi de aynı sorunlar Selçuk'a taşınmak isteniyor. Siyasi iktidarın istihdam, üretim, kalkınma adı altında sürdürdüğü saldırılarından en çok toprağımız, suyumuz, havamız ve doğamız zarar görüyor. Yaşanabilir bir ülke için yarın çok geç olabilir o nedenle şimdiden önlem almalıyız. Bunun için de haklı mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.
"AYNI PROJE, 2018 YILINDA MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ"
Yatırımcı firmanın yıllardır bu projeyi bölgede hayata geçirmeye çalıştığına dikkat çeken CHP'li Bakan, sözlerine şöyle devam etti: Aynı bölgede yine aynı yatırımcı firma tarafından yapılmak istenen bu projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçmişte de 'ÇED olumlu' kararı verilmişti ancak bölgede yaşayan vatandaşların itirazı sonucunda 2018 yılında Aydın İdare Mahkemesi kararı iptal etmişti. Şimdi ne değişti de ve hangi gerekçelerle ÇED olumlu kararı verildi? Gerçi biz bu oyunu Efemçukuru'ndan, Bergama'dan iyi biliyoruz! Firmaların sürekli olarak mahkeme kararının arkasından dolaşması ve bakanlığın bunu görmezden ve bilmezden gelerek (!) desteklemesi... Artık, yeter! Yıllardır süren mücadelelerin aslında tek kaybedeninin buralarda yaşayan bizler yani hepimiz olduğunu farkına varmalıyız. Toprağımıza, suyumuza sahip çıkamazsak; sadece doğamızdan değil sağlığımızdan da olacağımızın farkında varmak zorundayız. Çünkü Aydın'ın acı bir şekilde yaşadığı ve hala daha yaşamaya devam ettiği bu durumu İzmir'in yaşamamasını istiyoruz.
Selçuk'a bağlı Havutçulu Mahallesi ve Aydın- Germencik İlçesi Naipli Mahallesi’nde gerçekleştirmek istenilen ve 4 JES kuyusunun açılacağı projeyi geçtiğimiz Mayıs ayında da meclis gündemine taşıdıklarını hatırlatan CHP'li Bakan, "Sanırım bakanlıkta soru önergelerine yönelik hazırlanmış birtakım standart cevaplar belirlenmiş ve hepsi böyle cevaplandırılıyor! Ancak bunlar da maalesef cevap niteliği taşımıyor. Bakanlık özellikle çevreyle ilgili sorularımıza ya yanıt vermek istenmiyor ya da girilmemesi gereken alanlar olarak belirlendiği için es geçiliyor" dedi.
CHP’Lİ BAKAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NA SORDU:
CHP’li Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması için şu soruları yöneltti: Bakanlığınız tarafından aynı bölgede yine aynı yatırımcı firma tarafından yapılmak istenen bu projeye daha önce de ÇED olumlu kararı verilmiş ancak bölgede yaşayan vatandaşların itirazı sonucunda 2018 yılında Aydın İdare Mahkemesi kararı iptal etmiştir. Mahkemenin iptal kararı vermesine rağmen son 2 yılda gerçekleşen hangi değişkenler nedeniyle ÇED olumlu kararı verilmiştir? Bölgede yaşayanların uzun yıllardır bu JES projesine yönelik itirazları ortadayken bakanlığınız tarafından ÇED olumlu kararı hangi gerekçeyle verilmiştir? Bakanlık olarak bölgede yaşayan vatandaşların itirazlarını dikkate almış mıdır? Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? Bu projenin hayata geçmesiyle su kaynaklarının ağır maddeler ve radyoaktif maddelerle kirletilmesi olasılığına karşı bakanlığınız tarafınızdan hangi önlemler alınmıştır? Söz konusu JES projesinin bölgede tarımın, havanın kirliliğine etkisinin ve bölge insanının sağlığının bundan nasıl etkileneceğine; geçmişte benzer projelerin sonuçları da göz önünde bulundurmak suretiyle bakanlığınız tarafından hazırlanan raporda bir değerlendirmede bulunulmuş mudur?
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