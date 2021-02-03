Selde yaşamını yitiren iki yurttaş toprağa verildi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:11

İzmir'de yaşanan sel felaketinin en çok etkilediği ilçelerden biri Menderes oldu. Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında otomobili ile seyir halindeyken sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Kaan Soydan (45) ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) cenazeleri bugün kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekilleri, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve ölen yurttaşların aileleri ile yakınları katıldı.

Soyer, acılı aileye başsağlığı dileyerek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.