Selvi, “Kılıçdaroğlu FETÖ’yü aklıyor” diye yazdı, FETÖ'yle içli dışlı geçmişi ortaya saçıldı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:46

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’a dair açıklamalarıyla FETÖ’yü akladığını savundu. Söz konusu yazı sosyal medyadan büyük tepki görürken Selvi’nin FETÖ ile içli dışlı geçmişi bir kez daha ortaya saçıldı.

Selvi, bugünkü, “Kılıçdaroğlu FETÖ’yü aklıyor” başlıklı yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Darbeyi önleyen Erdoğan’a FETÖ’nün siyasi ayağı demek, 15 Temmuz’u kontrollü darbe ilan etmek, elinde 15 Temmuz’un kanı olan FETÖ’yü aklamaktan başka bir anlamı olmaz.

Kılıçdaroğlu, darbeyi önleyen Erdoğan’ı suçlarken FETÖ’yü aklıyor.”

Selvi’nin bu ifadeleri kullandığı yazısı ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu.

Sosyal medya kullanıcıları, Selvi’nin Fethullah Gülen’le çekilmiş fotoğraflarını ve daha önceki yazıları ile sosyal medya mesajlarını paylaştı.

Selvi’nin 17-25 Aralık operasyonlarının hemen öncesinde, 29 Kasım 2013’te yazdığı yazı da sosyal medyada paylaşılanlar arasına girdi. Selvi, söz konusu yazısında AKP ile Cemaat arasındaki dershaneler gerilimine dair yorumda bulunurken Erdoğan’a kızılmasına tepki gösteriyor. Selvi, yazısında Cemaat’in Erdoğan sayesinde en az 15 kat büyüdüğünü söylüyor. Selvi’nin yazısında geçen ilgili bölüm şöyle:

“2004 tarihindeki cemaatin durumu ile bugünkü ulaştığı seviyeyi kıyas ettiğinizde gerçek ortaya çıkar.

El insaf.

En az 15 kez büyümüş hizmet hareketi.

Bunda Erdoğan"ın payı hiç yok mu?”

Selvi’nin Cemaat’le ilişkisine dair paylaşılan diğer fotoğraf ve mesajlar ise şöyle:





