Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:58

Patlama, saat 08.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Beyyurdu köyü Aslandağ Barajı bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Beyyurdu köyünden Şemdinli ilçesine doğru giderken Bozyamaç mevkisinde, içinde iki uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın infilak etti.

Patlamada uzman çavuşlarla güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın ardından, güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.