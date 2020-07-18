Şemdinli'de askeri aracın geçişi sırasında patlama
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'li teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, iki uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu yaralandı.
Patlama, saat 08.00 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Beyyurdu köyü Aslandağ Barajı bölgesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Beyyurdu köyünden Şemdinli ilçesine doğru giderken Bozyamaç mevkisinde, içinde iki uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın infilak etti.
Patlamada uzman çavuşlarla güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın ardından, güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.
Video Haberler
- Özel'den 15 Temmuz açıklaması: Erdoğan teşekkür etti
- Fahrettin Koca'dan dikkat çeken 'Survivor' tepkisi
- Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Erdoğan’ın memleketinde ‘Millet Bahçesi’ krizi
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi
- Çukur dizisinde oynamıştı... Kura sonrası canından oldu
- CHP'li isim paylaştı! Bir skandal görüntü daha
- Kılıçdaroğlu'nun avukatından tazminat açıklaması