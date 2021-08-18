Şemdinli'de çıkan yangın kontrol altında

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:00

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Günyazı köyü Yiğitler mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde örtü altı yangını başladı. Arazinin engebeli olması ve rüzgarın da etkisiyle belli bir alana yayılan yangına, ekiplerin yanı sıra güvenlik birimleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Alanın büyük çoğunluğunu kontrol altına alan görevliler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamaya göre "Hakkari/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerimiz, küçük bir alanda devam eden yangını kontrol altına almak üzere. Ülkemizin her karış toprağını, #YeşilVatan’ımızın her fidanını korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, açıklamadan kısa bir süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurdu.