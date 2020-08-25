Sendika temsilcisine eylem sürgünü

25 Ağustos 2020 Salı, 14:30

SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur başka bir ‘görevlendirme’ adı altında 6 ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne sürgün edildi. Kendisine uygulanan sistemin adının sürgün olduğunu belirten Uğur, “Biz sağlık çalışanlarının haklarını korumak, şiddetin engellenmesini sağlamak için sendika olarak mücadele verdik. Soruşturmalar açıldı, yılmadık. Ama susturmak için sürgün yolunu seçtiler. Pes etmek yok, sağlık çalışanlarının hakları için mücadelemizden asla vazgeçmeyiz” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.