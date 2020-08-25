Sendika temsilcisine eylem sürgünü
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ek ödemelerdeki adaletsizliklere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eylemlere katılan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi hemşire Günseli Uğur 6 ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne sürgün edildi.
SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur başka bir ‘görevlendirme’ adı altında 6 ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne sürgün edildi. Kendisine uygulanan sistemin adının sürgün olduğunu belirten Uğur, “Biz sağlık çalışanlarının haklarını korumak, şiddetin engellenmesini sağlamak için sendika olarak mücadele verdik. Soruşturmalar açıldı, yılmadık. Ama susturmak için sürgün yolunu seçtiler. Pes etmek yok, sağlık çalışanlarının hakları için mücadelemizden asla vazgeçmeyiz” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.
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