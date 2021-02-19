Sendikalar, istihdam önlemlerinin ‘nakdi ücret’ hariç devamını istiyor

19 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık” açıklamasını değerlendiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, salgın devam ettiği sürece ekonomik etkilerinin de devam edeceğine dikkat çekti.

KOLAYLAŞTIRILMALI

İşten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Pandemi devam ettiği sürece işten çıkarma yasağı da bütün istisnalar kaldırılarak devam etmeli. Ücretsiz izin dayatmasına da son verilmeli. Ücretsiz izindeki işçiye işsizlik fonundan nakdi ücret desteği olarak günlük sadece 47 TL veriliyor. Büyük mağduriyetler yaratıyor. Kısa çalışmanın da pandemi devam ettiği sürece yasal olarak devam etmesi gerektiği açık. Ancak kısa çalışmadan yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, herkesin yararlanabilmesi, en düşük kısa çalışma ödeneğinin de en az asgari ücret olması gerekiyor.”

Öte yandan “kısa çalışma” ve “ücretsiz izin” kapsamında olan işçilerin, bu nedenle emeklilik primlerinin ödenmemesi de bir başka sorun. Bunların kim tarafından karşılanacağı konusunda hükümet sessiz. Geriye dönük borçlanma çıkarılması halinde ise zaten zor durumda olan işçiye yeni bir yük daha gelmiş olacak.

KOD 29 FIRSATÇILIĞI

DİSK Başkanı Çerkezoğlu ayrıca, Kod 29’a dikkat çekerek işten çıkarma yasağındaki istisnaların mutlaka kaldırılması gerektiğini, suiistimal edildiğini vurguladı. İşverenler tarafından son dönemde sıklıkla kullanılan Kod 29, işten çıkarma yasağının istisnası kapsamında olan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış” gerekçesinin kullanımı anlamına geliyor. İşçi haklılığını ispat etmek için yargı yoluna başvursa da mahkemeler yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu sürede işçi hem tazminatsız olarak işten atılmış oluyor hem Kod 29 gerekçesi gösterildiği için başka bir yerde iş bulabilmesi de çok zor hale geliyor.