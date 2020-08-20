Şenol Güneş: Üretim, üretim, üretim!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 16:34

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in söyledikleri:

"Tarım ve sanayideki gibi ürettiğimizi dışarı göndermeliyiz. Oyuncuları yurt dışına göndermemiz lazım. Bunu kısmen yapıyoruz. Süper Lig takımlarımızın eğilimlerini biliyoruz. Şimdi gönderdiğimiz oyuncuların sayısı ve kalitesini artırmalıyız. Üretim yapmalı, kazanmalı, ülkenin tanıtımını iyi yapmalıyız. Oyuncuların döviz olarak katkıları olur. Futbolcu okuyamaz, okuyamayan futbolcu entelektüel değildir düşüncesinden arınabilmemiz için yapmamız gereken şeyler olmalı.

Azaltmak çoğaltmak işin bir parçası. Üretim yapacaksınız. Üretim yapmadığınız yerde durum iyi olmaz. Yabancı tartışmalarına çok girmek istemiyorum. Oyuncu üretirsen gider. Yabancı alsan da almasan da üreteceksin. Bugünkü durumumuz bundan önce yaptıklarımızın karşılığıdır. Daha iyisi için yeni politika üretmeliyiz. Tartışmalar kavgayı büyütür. 1 yıl sonra bu iş gündeme gelsin istedim. Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda alacağımız sonrası bazı şeyler daha iyi olabilir.

Yeni oyuncular bulmak zorundayız. Mental, karakter ve her açıdan oyuncuları güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Kişiliği de verirseniz, futbolculuğu da daha üst seviyeye çıkar. Futbolcu üretebilecek bir ülkeyiz. Buna da ihtiyacımız var. Böyle bir iş sahası da var. Bireysel beklentilere bakınca, futbolcular futbolu ihtiyaç olarak görüyor. Avrupa’da öyle olmayabiliyor. Bazı yöreleri de iyi kullanmak gerek. Altınordu iyi işler yapıyor. Hocalar da eğitimli olmalı.