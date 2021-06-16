Şenol Güneş'ten Galler'e 'farklı' 11
Galler önünde tahmini 11 şöyle: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar , Umut , Okay, Ozan, Hakan , Cengiz , Kenan, Burak
Bugünkü Galler sınavında İtalya maçından daha farklı bir 11'i sahaya sürmeyi düşünen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcularla yaptığı toplantıda bu maçın önemini anlattı. Maç öncesinde Galler'in 1 puanı bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz ise gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Yusuf-Cengiz değişikliğine garanti gözü ile bakılıyor.
Ayrıca Mert Müldür de alternatifler arasında.
Tahmini 11 şöyle: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar , Umut , Okay, Ozan, Hakan , Cengiz , Kenan, Burak
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