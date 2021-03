Şenol Güneş'ten kadınlara: Hem ruj sürün hem top sürün

08 Mart 2021 Pazartesi, 12:31

A Milli Kadın Futbol Takımı'na yönelik konuşan Şenol Güneş, "Hem ruj sürün, hem top sürün. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorsunuz. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu konuda büyük bir yatırım yapılıyor. Her oyuncuya her personele yapılan yatırım kolay değil. Bu seçimlerin karşılığını verin. Katılırken şunu istiyorum. Sevgiyi, saygıyı hak eden güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını istiyorum. İş bir simgedir. Ama önünüze çıkabilecek her engeli aşabilecek gücünüzün olduğunu bilin. Zaman zaman haksızlığa uğrasanız bile asla durmayın. Sonunda başaracağınızı göreceksiniz" dedi.

ÖZDEMİR, TURKCELL İLE İŞBİRLİĞİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise sponsorluk toplantısında şöyle konuştu:

"Kadınlarımız şanlı tarihinde istiklal ve istikbal mücaedelesinde hep ön planda yer almıştır. Hayatın her anında önemli görevler üstlenip, tüm nesillere örnek oldu. Bugün TFF olarak Türk sporunun en önemli destekçilerinden Turkcell ile çok önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Turkcell, Kadınlar Birinci Ligi'mizin de isim sponsoru olacaktır. Bu anlaşmayı özellikle 8 Mart günü imzalamak istedik. Bu konuda Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'a teşekkür ediyorum. Turkcell'in Türk sporuna ve futbolumuza yıllardır çok önemli katkıları oldu. Kadınlarımıza ise her zaman eşit destekleri oldu. Turkcell'in sporumuza önemli destekleri oldu. 2002'den beri aralıksız 19 yıldır TFF'nin ana sponsorluğunu yapan, Milli Takımlarımıza maddi ve mamnevi destekler yapan Turkcell, Ampute takımımızın da sponsoru oldu. Turkcell'in Kadın Milli Takımına da değer kazandıracağına eminim.