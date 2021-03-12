Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'e geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklama yaptı.
Şentop, “HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi” dedi.
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