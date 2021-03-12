Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'e geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi” dedi.

AA
12 Mart 2021 Cuma, 11:03
Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'e geldi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklama yaptı. 

Şentop, “HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi” dedi.



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