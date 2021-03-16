Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5320 liradan, avro 8,9950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,5300 liradan alınan dolar, 7,5320 liradan satılıyor. 8,9930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5460 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9920 lira olmuştu.
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