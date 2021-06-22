Seri Zanaat, Kabataş'ta sanatseverlerle buluşuyor
Türkiye’nin ender kamusal alanda sanat projelerinden biri olan Yanköşe’nin altıncı edisyonu kaybolmaya yüz tutan zanaat kültürüne kinetik bir yerleştirme ile dikkat çekiyor.
Seri Zanaat ile İstanbul’daki eski zanaat atölyelerinde bulunan, zanaatın dönüşümüne ve seri üretime adaptasyonuna dair izler taşıyan kasnak ve kayış sistemlerini kullanarak duvarda kinetik bir yerleştirme yaratıyor.
Duvardaki form ve hareketler ile izleyicinin dikkatini çeken eser; izleyiciyi soylulaşma, kentsel dönüşüm, mübadele, sosyoekonomik politikalar ve endüstriyel üretimin yarattığı çok katmanlı problemler ve baskılarla yok olan, kültürel bir değere indirgenerek romantize edilen zanaat hakkında düşünmeye davet ediyor.
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