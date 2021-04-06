Sevilay Yılman: Ergenekon, Balyoz dönemlerine benziyor

06 Nisan 2021 Salı, 09:48

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 104 emekli Amiralin Montrö bildirisinin ardından yaşananları değerlendirdi.

Yılman, bildiriyi imzalayan ve aralarında FETÖ kumpaslarında da hapis yatanların olduğu 10 emekli amiralin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Ergenekon, Balyoz dönemlerini hatırlatıyor" diyen Yılman, "Sabahın köründe evlerinde aramalar, taramalar filan... Olmamalıydı" dedi.

Sevilay Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Benim abartıdan kastetmeye çalıştığım şey, gözaltılar hususu.

Net söylüyorum; Fotoğraf bu olmamalıydı.

'Deja vu' dedirten Ergenekon, Balyoz dönemlerine benzer işler...

Sabahın köründe evlerinde aramalar, taramalar filan...

Olmamalıydı.

Daha üç beş gün evveline kadar iktidara en yakın televizyon kanallarının vazgeçilmez ismi olan; “Mavi Vatan” retoriğinin sahibi Cem Gürdeniz’e ve Ergenekon, Balyoz yalanları ile FETÖ tarafından yıllarca mağdur edildiğini bildiğimiz TSK’nın eski mensuplarına bu muamele reva görülmemeliydi.

Yunan basınına; 'Mavi Vatan kışkırtıcısı tutuklandı' manşetiyle nanik yapma fırsatı verilmemeliydi.

Ayrıca…

Şunun altını da çizmek lazım.

Tabii ki iktidar ve çevresi bir cevap verecekti bu bildiriyle ilgili.

Ama şahsi fikrim bu karşılık siyaset çerçevesinde kalmalıydı.

Mesele ceza hukukuna başvurulmadan halledilmeliydi.

Yanlış olan bu oldu.

Unutulmamalı ki siyasi her konuyu gözaltı, tutuklama, cezalandırma vs gibi ceza hukuku yollarıyla çözmeye çalışmak demokratik siyaseti engeller, işlevsizleştirir ve demokratik tartışma ortamını ortadan kaldırır...

Peki bizim istediğimiz, hayalini kurduğumuz Türkiye bu mu?"