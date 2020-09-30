Seyit Torun: Her zaman başkanımızın yanındayız
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı Didim Belediyesi’nde ziyaret etti. Torun ziyarette, “Didim’de de rantçılar ve gayri meşru işlere bulaşmış olanlar veya istediği usulsüz talepleri yerine gelmeyenler belli oyunlar içerisindeler. Geçmiş FETÖ taktiklerini uygulamaya çalışmaktalar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar onlarda asla başaramayacaklardır" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın ziyareti kapsamında Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. CHP'li Torun'a ziyaretinde CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş eşlik etti.
Ziyarette konuşan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Aydın'a olmaktan mutlu olduğunu, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve ekibine yönelik ortaya atılan iddialara da sert tepki göstererek, "Didim'de de rantçılar, gayri resmi ve gayri meşru işlere bulaşmış olanlar veyahutta istedikleri yerine gelmeyenler belli oyunlar içindeler. Geçmiş FETÖ taktiklerini uygulamaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar onlarda asla başaramayacaklar. Biz bu ülkeye faydalı olmaya yemin ettik, sorunları çözmeye yemin ettik. Parlamentoda vekillerimiz, büyükşehirlerde belediye başkanlarımız ilçelerde belediye başkanlarımız bu sorunları çözecekler. Bizler asla ranta izin vermeyeceğiz. Asla onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Belediye başkanımız gecesi gündüzüne katarak Didim'i hizmet için mücadele ediyor. Bütün ekibiyle bir mücadelenin içerisinde Onu yolunda alıkoymak isteyenler, ayak oyunlarıyla ve FETÖ taktikleri ile bu süreci baltalamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bizlerde onun yanında olacağız. Mücadelesine destek olacağız. Bu kararlığınız ve birlikteliğinizi bozmayın birlikte olursak başarırız" dedi.
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