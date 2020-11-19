SGK, Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını reddetti

19 Kasım 2020 Perşembe, 19:44

İzmir Tabip Odası, internet sitesinden SGK'nın bir doktorun Covid-19'dan ölmesini meslek hastalığı saymadığına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, bir işyeri hekiminin, Covid-19 pandemisi sürecinde çalışanlara yoğun pandemi eğitimi ve sağlık hizmeti vermesi sonrasında koronavirüse yakalandığı ve tedavisi sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Covid-19'dan yaşamını yitiren doktor için SGK'ya, "ölümün meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması" isteğinde bulunulduğu ancak SGK'nın "Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar Listesinde Covid-19 hastalığının olmadığı, bu nedenle hekimin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmediği" yanıtı verildiği bildirildi.

Tabip Odası, "Covid-19 olarak tanımlanan bir hastalığın henüz tarif edilmediği bir dönemdeki mevzuattan hareketle bu şekilde yanıt verilmesi hatalı ve traji-komik bir yaklaşımdır" diyerek tepki gösterdi. İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, idarenin bir düzenleme yaparak sorunu çözmek yerine sağlık çalışanlarına engel çıkarmasının sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi istekleri kabul edilene kadar mesleki ve hukuki mücadelemiz devam edeceklerini duyurdu.