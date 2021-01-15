Shakira 145 şarkısının haklarını sattı
Shakira, salgında konser geliri bittiği için şarkılarının haklarını yatırım şirketine satan sanatçıların arasına katıldı. Sanatçı, 145 şarkılık müzik kataloğunu müzik yatırım şirketine sattı.
Kolombiyalı ses sanatçısı Shakira, koronavirüs krizinin konser kazançlarını ortadan kaldırmasıyla birlikte 145 şarkısının haklarını Londra’daki Hipgnosis Songs Fund adlı müzik yatırım şirketine satan en son sanatçı oldu.
Salgın, canlı konser kazançlarını neredeyse tamamen bitirdi. Müzisyenler, şarkı kataloglarından para kazanmaya çalıştı. Şarkılarının haklarını geçen ay satan Bob Dylan’ı geçtiğimiz günlerde Neil Young takip etmişti.
Eski hit’lerin bugünün listelerinin en üstüne geri dönmesini sağlayan çevrimiçi müzik platformlarındaki artış, yatırımcıları şarkıların haklarını satın almaya yönlendirdi. Müzik endüstrisinin ünlü girişimcisi Merck Mercuriadis’in kurduğu Hipgnosis Songs Fund şirketi, haklarını satın alarak şarkıları dijital platforma taşıyor. Mercuriadis, hit şarkıların, Spotify gibi yayın hizmetlerine kaydolan tüketicilerden güvenilir gelirler sağlayacak birer varlık kaynağı haline geldiğine inanıyor.
NTV'nin haberine göre, 43 yaşındaki Shakira, “Sekiz yaşındayken, şarkı söylememden çok önce, dünyayı anlamlandırmak için yazdım. Her şarkı, onu yazdığım sırada olduğum kişinin bir yansıması, ama bir şarkı ortaya çıktığında sadece bana değil, onu takdir edenlere de ait. Hipgnosis’in kataloğum için harika bir yuva olacağını biliyorum” açıklamasını yaptı.
Yatırım firması, Neil Young, Fleetwood Mac gitaristi Lindsey Buckingham ve plak yapımcısı Jimmy Iovine ile yaptığı anlaşmada olduğu gibi Shakira ile yapılan anlaşmanın da finansal detaylarını açıklamadı. Ancak Neil Young’ın bin 180 eserinin haklarını yaklaşık 150 milyon dolara sattığı öğrenildi. Öte yandan Bob Dylan şarkılarının haklarını geçen ay Universal Music Group’a sattı.
DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI
Üç Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, bugüne dek “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Underneath Your Clothes” ve 2010 FIFA Dünya Kupası şarkısı “Waka Waka” (This Time For Africa) gibi hit şarkılar çıkardı, 80 milyondan fazla kayıt sattı, Spotify ve YouTube gibi müzik platformlarında güçlü bir takipçi kitlesi edindi.
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