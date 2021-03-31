Sibel Kekilli mektup yazmıştı: George R.R. Martin'den İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:30

George R.R. Martin, Sibel Kekilli’nin kendisine Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin e- posta ilettiğini duyurdu.

Martin de bloğunda bu konuyla ilgili endişelerini içerinden bir yazı kaleme aldı.

My dear friend Sibel Kekilli emailed me recently to alert me to some distressing news out of Turkey...https://t.co/wuSFuYBdv9 — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 30, 2021

İşte o yazı:

“Türkiye’de Şiddet

28 Mart 2021

Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, kısa süre önce Türkiye'deki bazı üzücü haberler konusunda beni uyarmak için bir e-posta gönderdi. (Sibel Alman'dır, Almanya'da doğup büyümüştür, ancak Türk asıllıdır). Erdoğan rejimi altındaki Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele eden İstanbul sözleşmesinden resmen çekildi.

Detaylar şöyle:

https://edition.cnn.com/2021/03/20/europe/turkey-convention-violence-women-intl/index.html

Sibel, şiddeti deneyimlemenin ne anlama geldiğini ilk elden yaşamış biri ve uzun zamandır tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetle mücadele savunuculuğu yapıyor. O sadece harika bir aktris değil (Shae'ye benim kitaplarımda hiç sahip olmadığı bir derinlik verdi), aynı zamanda çok cesur bir kadın ve gerçek bir kahraman. Yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şeye hayranlık duyuyorum.

Selam ve Sevgiler.

Dik durun, güçlü durun.”