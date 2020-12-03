Siirt'li depremzedelere çirkin söylem: "Başınıza taş yağmadığına şükredin"

03 Aralık 2020 Perşembe, 16:42

Siirt'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsal yerlerde birçok hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından, "Nilüfer Kaftancı" kullanıcı isimli olan ve profilinde AKP'li olduğunu ifade eden bir hesap, Siirtlilerin yüzde 50'sinin HDP'ye oy verdiğini gerekçe göstererek, "Başınıza taş yağmadığına şükredin" diye yazdı. Provekatif söylemlere sosyal medyadan birçok yurttaş sert sözlerle tepki gösterirken, HDP'li vekilden de ses yükseldi.

Söz konusu ifadelerin görüntülerini paylaşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, durumu "Yürütülen nefret siyasetinin sonucu" olarak değerlendirdi ve "Reziller" ifadeleriyle tepki gösterdi.