Silahla tehdit! AKP’lilerle fotoğrafların ardından yeni detaylar da çıktı
İSTANBUL Okmeydanı'nda yurttaşları kentsel dönüşüme 'ikna' etmeye silahla giderek tehdit eden şahısların AKP’li isimlerle fotoğraflarının ardından dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
İstanbul Okmeydanı Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü kendilerini belediye meclis üyesi olarak tanıtan silahlı10-15 kişilik grup, evlere giderek kentsel dönüşüm kapsamında yurttaşlara konutların boşaltılması gerektiğini dikte etmişti. Mahalle sakinlerinin duruma tepki göstermesiyle arbede yaşanırken, gruptan bazı kişilerin silahlarını göstererek tehditler savurduğu iddia edilmişti.
AKP’lilerin ‘tanımıyoruz’ dediği Ö. Osman N. ve Cafer P’nin sosyal medya hesaplarında AKP’lilerle yakın ilişkilerini gösteren fotoğrafları ortaya çıktı.
AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLAR
Ö. Osman N’nin sosyal medya hesabında 2019 yerel seçimleri öncesinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol ile birlikte seçim çalışmalarına katıldığı görülüyor.
2009’da çete operasyonunda gözaltına alınıp 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen Ö. Osman N’nin sosyal medya hesaplarında silah kullanırken ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.
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